Governo de Pernambuco confirma festa de réveillon em Fernando de Noronha

Haverá festa de réveillon em Fernando de Noronha para celebrar a chegada de 2022 (foto: Teresa Maia/Arquivo DP)

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ana Paula Vilaça, anunciou que haverá festa de réveillon em Fernando de Noronha para celebrar a chegada de 2022. Com isso, esse será o primeiro evento oficial de fim de ano confirmado pelo governo do estado. De acordo com a secretaria, a liberação da festa foi realizada porque a ilha atingiu a meta de 100% da população adulta vacinada com as duas doses e, pelo novo protocolo de entrada, apenas pessoas que tomaram a vacina contra a COVID-19 podem desembarcar no arquipélago.

"Dado às condições especiais tanto da população, que completou o seu esquema vacinal, como do controle que é feito no acesso à ilha, a gente pode anunciar oficialmente a autorização para a realização das festas de réveillon em Fernando de Noronha, inclusive a festa pública , em ambiente público e aberto", explicou a secretária Ana Paula Vilaça.





A programação da festa de réveillon ainda não foi divulgada, mas foi lançado um vídeo, produzido para administração da ilha. A gestão afirma que as atrações que estarão no palco montado no Porto de Santo Antônio serão anunciadas em breve. Atualmente Fernando de Noronha não tem nenhum caso ativo de COVID-19. O último caso registrado foi no dia 24/09.