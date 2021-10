Briga generalizada: jovem leva 70 pontos depois de ser agredido com garrafa

(foto: PCDF/Divulgação) Uma briga generalizada levou um jovem de 24 anos ao Hospital de Base, em Brasília, após ser agredido com chutes, socos e golpes com uma garrafa quebrada no rosto e costas. O autor das agressões está preso desde o dia do crime, ocorrido no domingo (24/10).









A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos. O delegado-adjunto Douglas Fernandes de Moura informou que nenhum deles têm antecedentes criminais. "A confusão começou dentro do bar com o irmão do agressor e a vítima. Em determinado momento evoluiu para uma briga generalizada. O agressor golpeou três ou quatro vezes a cabeça da vítima e depois quando a garrafa se quebrou, continuou a agressão", conta.





A vítima teve diversas escoriações pelo corpo e ferimentos nos ombros, cabeça e costas. "Os dois foram tirados do bar pelo segurança e do lado de fora do bar ainda trocaram socos", detalha. O autor foi preso em flagrante, na casa dele, na Granja do Torto. A audiência de custódia será nesta terça (26/10). O homem vai responder por tentativa de homicídio e pode ser condenado a 20 anos de prisão.





Homicídio





O homem investigado por matar o vizinho na Fercal, em Sobradinho, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, em uma área do sertão do Piauí. Ele estava foragido desde o dia do crime e, para prendê-lo, os investigadores da capital contaram com a colaboração das polícias Civil e Militar do Piauí e da PM da Bahia.