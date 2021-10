Homem preso por matar mulher arrastou corpo para queimá-lo; veja

Homem arrasta corpo de vítima para queimá-la (foto: Material cedido ao Correio)

Imagens do circuito interno de segurança colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mostraram o momento em que um homem, 36 anos, arrasta o corpo de uma mulher envolto em um cobertor, no meio da rua, no Recanto das Emas, no Distrito Federal (veja o vídeo abaixo). A vítima é Luciana Regina de Faria, 46, diagnosticada com esquizofrenia e que estava desaparecida desde 31 de agosto. O corpo dela foi encontrado carbonizado próximo ao fórum da cidade, em 10 de setembro.