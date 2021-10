Homem é condenado depois de roubar fotos e ameaçar vazar nudes de jovem

Caso aconteceu em 2019, quando a vítima deixou seu notebook em uma loja de informática (foto: John Schnobrich/Unsplash) Um homem foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão por extorsão, estelionato e exposição sexual não consentida por ter ameaçado de vazar fotos íntimas de uma jovem. O técnico em informática Franklin Araújo Gonçalves foi preso em fevereiro, durante operação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).









A mãe da jovem também recebeu mensagens de outra pessoa, inicialmente desconhecida, afirmando ter algumas fotos de seu interesse. Ela bloqueou o número, mas depois recebeu novamente mensagens do denunciado com fotos da filha nua. Na ocasião, ele exigiu o valor de R$1 mil para que ele apagasse as fotos e mais R$ 700 para enviar vídeo dele quebrando o aparelho celular que continha as fotos da vítima.





A garota também foi ameaçada pelo técnico, que afirmou saber onde ela morava e que "coisas desagradáveis poderiam acontecer" se ela não depositasse o valor de R$2 mil. Ele disse, ainda, que possuía o cartão de crédito dela, que estava salvo no computador e em vários sites de compras. Segundo a vítima esse cartão foi utilizado em diversas tentativas de compras, no valor de R$ 51.459,14.





Apesar das ameaças, nenhuma quantia foi passada e as vítimas tentaram simular um depósito para terem acesso às informações bancárias do homem, mas ele passou uma conta registrada no nome de outra pessoa, uma mulher. Ele também utilizava o e-mail de uma pessoa chamada Sônia para fazer as compras no cartão. O dinheiro utilizado no cartão de crédito da jovem foi restituído pelo banco.





Franklin foi condenado com base na Lei Carolina Dieckmann (Lei Nº 12.737/2012), voltada para crimes virtuais e delitos informáticos. A norma promoveu alteração no Código Penal Brasileiro, tipificando crimes cibernéticos e invasões a dispositivos sem a permissão do proprietário.





Lei Carolina Dieckmann





A Lei Nº 12.737/2012 ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann. A atriz teve o computador pessoal invadido, em maio de 2011, por um hacker. Ele teve acesso e vazou 36 fotos pessoais de cunho íntimo de Carolina.