'Só se eu fosse louca', diz Mãe de Paulo Gustavo sobre convite para CPI

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, recusou o convite para participar da cerimonia de encerramento da CPI da Covid. O evento iria ocorrer em 19 de outubro, mas foi cancelado neste sábado (9/10).

Em entrevista ao jornal O Globo, Déa Lúcia disse que foi convidada esta semana para participar do evento e que recusou por considerar uma tentativo de uso do nome do filho para fins políticos.









A mãe de Paulo Gustavo ainda críticou o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). "Se aparecer, vou para as redes sociais. Mas bater palma para Renan Calheiros? Só se eu fosse muito louca. Só se fosse para o Paulo Gustavo ressuscitar e dizer: "Mãe, vou dar na sua cara", disse.