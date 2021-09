Pastora é acusada de cobrar vaga em culto: 'Convertida para a obra de Deus'

A pastora é alvo de críticas (foto: Reprodução/Instagram/@renallidaoficial) A pastora Renalida Carvalho, da pastoral regional da catedral IPTM, da Paraíba, tem sofrido críticas nas redes sociais, por outros pastores e até na TV, por conta da suposta prática de pedir dinheiro em troca de oração e de cobrar por vagas em cultos.









O pastor Anderson Silva é um dos que criticaram as ações de Renalida Carvalho. Após a publicação da nota da pastora, o homem escreveu em uma rede social: "Segundo o entendimento de muitos magistrados no país, a pessoa comete estelionato da fé, usa o nome de Deus para campanhas e votos do PIX e quer criar narrativa judicial! Somente um juiz sem bom senso para levar essa mulher a sério".









O caso ganhou mais repercussão ainda nesta quarta após o apresentador Bruno Pereira fazer um longo desabafo contra as ações da pastora durante o programa Tribuna Livre, da TV Arapuan, afiliada da Rede TV! da Paraíba. "A gente precisa pagar dízimo para os verdadeiros homens que levam a verdadeira palavra de Cristo, mas não podemos pagar ingresso para "ouvir" a palavra de Deus!" declarou o apresentador nas redes sociais após o programa.









Pelas redes sociais de Pereira, internautas também criticaram Renalida. "Uma vez eu queria ir no culto dela me cobraram 70 reais 1 dia e 100 os dois dias. Não fui nem um nem outro, pq pra ouvir a palavra de Deus ou pra falar com ele até dentro da minha própria casa eu busco", comentou uma seguidora.





(foto: Reprodução)





A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria da pastora Renalida, porém não foi atendido. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.