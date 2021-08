Mulher acusada de racismo contra meninas de 9 e 2 anos: 'Falo o que quiser'

Empresas e associações se manifestam por ações concretas após o relatório do IPCC

Empresas e associações se manifestam por ações concretas após o relatório do IPCC

Mais de 24 mil crianças no Brasil são superdotadas, mostra censo

Mais de 24 mil crianças no Brasil são superdotadas, mostra censo

Diretora da OMS critica conduta do mercado na distribuição de vacinas anticovid

Diretora da OMS critica conduta do mercado na distribuição de vacinas anticovid

Esgoto mostra recorde de covid no Rio e redução em BH, Brasília e Fortaleza

Esgoto mostra recorde de covid no Rio e redução em BH, Brasília e Fortaleza