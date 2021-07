COVID: vacina pode ter evitado mais de 55 mil mortes de idosos, diz Fiocruz

Vacinação em Minas Gerais: 21,21% completaram as duas doses ou receberam aplicação única (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação contra COVID-19 no Brasil avança e mais de 130 milhões de doses já foram aplicadas nos braços dos brasileiros. Com isso, mais de 55 mil idosos podem ter sido salvos pelos imunizantes, segundo estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O programa decontrano Brasil avança e mais de 130 milhões de doses já foram aplicadas nos braços dos brasileiros. Com isso, mais de 55 mil idosos podem ter sido salvos pelos imunizantes, segundo estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz ().









“Ao comparar o que poderia ter ocorrido caso as proporções de março tivessem se preservado, na ausência da campanha de vacinação, podemos então ter uma ideia de aproximadamente quantas internações e óbitos foram potencialmente evitados pela campanha”, esclareceu em entrevista ao Ministério da Saúde.





“Não se trata de uma análise científica rigorosa, mas de uma avaliação simplificada para obter estimativas de ordem de grandeza do impacto que já podemos ter alcançado com a campanha de vacinação. Ou seja, não serve para termos valores precisos do impacto, e sim avaliar se estamos falando de dezenas, centenas, ou milhares de vidas, por exemplo”, afirmou.





Para obter os números, o pesquisador fez projeções de óbitos e internações por síndrome respiratória aguda grave decorrente da COVID-19 como se fossem mantidas as proporções de casos de idosos hospitalizados e óbitos por faixa etária registrados entre 13 de março a 12 de junho de 2021. O período corresponde a um dos picos de contaminação pela doença no Brasil.





“Evidentemente, é importante deixar claro também que, nesses cenários, como a queda após o mês de março não teria sido tão acentuada, as autoridades e a população poderiam ter respondido de maneira distinta, reforçando as medidas de proteção à vida e isso reduziria a transmissibilidade no período avaliado”, concluiu o pesquisador.

Cenário em MG

O Ministério da Saúde distribuiu mais de 164,4 milhões de doses de vacinas e dessas, 130,4 milhões foram aplicadas na população. Minas Gerais representa 12.698.172 desse número: 56,26% do público-alvo, ou seja, maiores de 18 anos, receberam a primeira dose da vacina, e outros 21,21% receberam a segunda aplicação ou a de dose única.





Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados com pacientes de COVID-19 estão em 56,82%, fora da zona de alerta, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).