Diretor de penitenciária é suspeito de ir a motel em carro oficial

(foto: TV Globo/Reprodução) veículo oficial da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) para frequentar um motel na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. As informações são da Rede Globo e foram obtidas através da denúncia de uma testemunha não identificada. O funcionário público Anderson Teixeira é acusado de utilizar umoficial da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) para frequentar umna cidade de Niterói, Rio de Janeiro. As informações são da Rede Globo e foram obtidas através da denúncia de umanão identificada.









De acordo com o G1, o servidor confirmou que o veículo registrado pertence à penitenciária em que trabalha e disse não saber que o carro era usado pra transporte até o motel. Ele chegou a considerar o ato como absurdo.





O secretário de Administração Penitenciária do estado, Raphael Montenegro, classificou a atitude como inadmissível e afirmou que as “consequências serão a exoneração e o encaminhamento do caso à corregedoria”.