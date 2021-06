Conselheira tutelar é assassinada a tiros na frente de filho na zona norte de SP

Uma conselheira tutelar de 42 anos foi morta a tiros na noite desta terça-feira, 22, no Tremembé, zona norte de São Paulo. A vítima foi atingida por três tiros na frente do filho de 11 anos.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP), a mulher trafegava de carro com a criança pela rua Paraná por volta das 20 horas, quando foi abordada por três homens encapuzados que estavam em outro veículo.



Os criminosos retiraram a vítima do automóvel e realizaram três disparos na direção dela. A SSP informou ainda que o trio fugiu levando uma bolsa que pertencia a mulher.



A polícia foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima caída no asfalto e desacordada, com ferimentos na região do tórax. O óbito foi constatado pelo Samu.



O caso foi registrado pelo 73º Distrito Policial e é investigado por meio de inquérito instaurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências visando à identificação dos autores e a elucidação dos fatos, disse a SSP.