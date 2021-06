Câmara aprova prorrogar suspensão de metas de prestadores do SUS

A Câmara aprovou prorrogar até 31 de dezembro de 2021 a suspensão do cumprimento de metas contratuais por prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto, de autoria do Senado, já foi aprovado pelos senadores, mas agora volta para lá, pois foi alterado pelos deputados.



A suspensão vigorou até 31 de dezembro de 2020, mas, com a continuidade da pandemia da covid-19, os parlamentares decidiram votar a prorrogação até o fim deste ano. A proposta estabelece ainda que as organizações sociais de saúde (OSS) não precisam manter metas quantitativas em relação à produção de serviços. O projeto é de autoria da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).