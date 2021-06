Carro incendiado nesta terça-feira pode ter sido usado por Lázaro

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (22/6), osque buscam por Lázaro Barbosa, 32 anos, encontraram um carro abandonado epróximo à Gruta dos Ecos, na saída do distrito de Girassol, sentido Cocalzinho de Goiás (GO).

Equipes da força-tarefa fazem buscas no local e investigam se há algum vestígio de que o veículo tenha sido usado pelode ter matado quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de junho. As buscas por Lázaro completam 14 dias.