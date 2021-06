Lázaro é visto em mata e polícia fecha espaço aéreo

Só podem sobrevoar o local, aeronaves do estado ou drones (foto: Carlos Vieira / CB / DA Press) mata fechada, no distrito de Girassol, em Cocalzinho (GO), a força-tarefa concentrou as buscas na região e fechou o espaço aéreo. Só podem sobrevoar o local, aeronaves do estado ou drones. Após receber a informação de que Lázaro Barbosa, 32 anos, foi visto em uma área de, no distrito de Girassol, em Cocalzinho (GO), a força-tarefa concentrou as buscas na região e fechou o espaço aéreo. Só podem sobrevoar o local, aeronaves do estado ou drones.





Dois drones da inteligência são usados nas buscas. Os policiais não informaram qual força eles pertencem. Um é o Mavic Zoom e o outro, é o Enterprise, com sensor de calor. Apesar de a equipe de reportagem ter ouvido latidos, os militares não confirmaram se os cães estão em campo nas buscas por Lázaro.





Fiscalização em rodovia

Ao todo, 45 agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF) do DF e de Goiás patrulham a BR-070, 414 e 153, que cortam a região onde se concentram as buscas por Lázaro Barbosa. Segundo a PRF, os pontos de bloqueio são montados em locais estratégicos, e mudam conforme a movimentação de Lázaro. O intuito é evitar que as rodovias sirvam de rota de fuga para o foragido. Quem passa pelas estradas e tiver alguma informação relacionada ao caso, pode denunciar pelo telefone 191.