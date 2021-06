Marinha e PF apreendem veleiro carregado de haxixe a 420 km da costa do Recife

Em ação conjunta com a Marinha, a Polícia Federal (PF) apreendeu um veleiro carregado com grande quantidade de haxixe a cerca de 420 quilômetros da costa de Recife, em Pernambuco. A corporação informou que a droga ainda será pesada, mas estima que o total ultrapasse duas toneladas. Os dois tripulantes do barco foram presos e devem responder por tráfico internacional de drogas.



A abordagem do veleiro se deu em águas internacionais, com o emprego do Navio-Patrulha Oceânico Araguari, no qual estava embarcada uma equipe da PF. Segundo a corporação, a embarcação teria partido de Portugal. A operação contou com a colaboração da Aduana francesa, do Centro de Análises e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N) e de autoridades das Ilhas Virgens Britânicas.



"A apreensão confirma a existência de uma rota marítima transcontinental de tráfico de haxixe para o Brasil, pela qual transitaria remessas da droga em grandes quantidades. Com a formalização da ocorrência, será instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos", informou a PF em nota.