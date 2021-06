Alagoano de 115 anos recebe alta após internação por COVID-19

José Joaquim da Silva de 115 anos (foto: Divulgação/ Sesau-AL)

O alagoano José Joaquim da Silva, de 115 anos, recebeu alta após ser internado com COVID-19. Ele foi liberado do Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA) na última quarta-feira (16/6) .

Os netos Emanuele da Silva e Daniel da Silva aguardavam a saída do idoso. “Ele perdeu dois filhos, vítimas da COVID-19. Por isso, para a gente foiinternar a terceira pessoa da família, pois tínhamos medo de perdê-lo”, disse Emanuele.

A equipe multidisciplinar que atendeu o senhor José informou que, durante a internação, ele teve uma evolução positiva no quadro clínico, permaneceu estável e só precisou receber oxigênio por um dia.

Para Marcos Ramalho, diretor da unidade hospitalar e secretário executivo de ações de saúde, cada alta é comemorada de uma forma especial. "Esse paciente foi acompanhado com muito carinho por toda equipe do Hospital Metropolitano de Alagoas. Ele evoluiu positivamente e surpreendeu com sua melhora".

Antes de deixar o Hospital, ele assinou o nome na 'Árvore da Vida' (foto: Divulgação/ Sesau-AL)

Antes de deixar o Hospital, ele assinou o nome na, que é um espaço criado para homenagear as mais de 10 mil vidas alagoanas salvas durante a pandemia do coronavírus.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria