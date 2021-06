Assista: 1º eclipse solar de 2021 forma 'anel de fogo' no céu nesta quinta

(foto: Martin BERNETTI / AFP) visível para quem mora no Brasil, acontece nesta manhã. O melhor lugar para ver o fenômeno é na faixa que vai do centro-sul do Canadá, passa pela Groenlândia e termina no nordeste da Rússia. Nessas regiões, vai ocorrer o que os pesquisadores chamam de eclipse anular. Um eclipse solar bastante especial, mas que não serápara quem mora no Brasil, acontece nesta manhã. O melhor lugar para ver o fenômeno é na faixa que vai do centro-sul do Canadá, passa pela Groenlândia e termina no nordeste da Rússia. Nessas regiões, vai ocorrer o que os pesquisadores chamam de eclipse anular.





suficiente para cobrir a nossa estrela. Mas é quase. No auge do eclipse anular, foi possível ver um aro de fogo solar ao redor da Lua. O eclipse parcial pode ser visto na costa leste da América do Norte e no norte da Europa e da Ásia. É quando a sombra da Lua, que fica entre a Terra e o Sol, não épara cobrir a nossa estrela. Mas é quase. No auge do eclipse anular, foi possível ver um aro de fogo solar ao redor da Lua. O eclipse parcial pode ser visto na costa leste da América do Norte e no norte da Europa e da Ásia.





O próximo eclipse anular visível a partir do Brasil será no dia 14 de outubro de 2023.





espetáculo natural pela internet. O eclipse desta quinta-feira começou por volta das 5h da manhã e o ponto máximo foi às 7h42, no horário de Brasília. Assista:



