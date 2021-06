O Facebook, proprietário do WhatsApp e do Instagram, divulgou um posicionamento oficial que atribuiu a um "ajuste de configuração de rede" a instabilidade relatada nesta quarta-feira, 9, por usuários das suas plataformas em todo o mundo. Segundo a empresa, todos os problemas de conectividade já foram resolvidos.



De acordo com o site DownDetector, que monitora o funcionamento de sites na internet, os primeiros relatos de instabilidade no WhatsApp começaram a aparecer por volta das 19h10 de Brasília.