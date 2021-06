COVID-19: Brasil tem 21,58% da população vacinada com a primeira dose

Nas últimas 24 horas, 464.319 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: PBH/Divulgação)

O número de pessoascom ao menos umacontra ano Brasil chegou a 45.697.957 nesta segunda-feira (31/5). O número equivale ada população total, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas, 464.319 pessoas receberam a primeira dose da

Entre os mais de 45,6 milhões de vacinados, 22.189.211 receberam a, o que representa 10,48% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 125.945 pessoas receberam essa dose de reforço.Nesta segunda, o Instituto Butantan apresentou dados preliminares de que a vacinação em massa da população de Serrana, no interior de São Paulo, com a Coronavac, demonstrou eficiência também para evitar hospitalizações e mortes entre idosos maiores de 70 anos. No Rio, a população geral também começou a receber doses.Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul são os Estados quea população até aqui: 29,34% e 27,52% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente. A porcentagem mais baixa é encontrada em Rondônia, onde 12,82% receberam a vacina.Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (11,5 milhões), seguido por Minas Gerais (4,8 milhões) e Bahia (3,3 milhões).