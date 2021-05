Fila de satélites aparece no céu e deixa brasileiros curiosos; veja

Luzes foram vistas nesta quarta-feira (19/5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/Twitter)

Brasileiros de Norte a Sul do país se impressionaram com uma fileira de pontos luminosos no céu nesta quarta-feira (19/5). O fenômeno já havia sido observado nos primeiros dias de maio, o que despertou curiosidade e até mesmo espanto em pessoas que jamais imaginavam do que a imagem se tratava.





Ou alguém aí viu umas luzes no céu?

Ou foi só a minha família que ta bêbada? %u2014 Jonas Gomes (@jonasgomes4) May 19, 2021

EU VI LUZES NO CÉU ANDANDO EM LINHA RETA AQUI EM UBERABA pic.twitter.com/K2d7B20VtU %u2014 %uD835%uDC23%uD835%uDC2E%uD835%uDC25%uD835%uDC22%uD835%uDC1A%uD83C%uDF52 (@dirtinmysesh) May 19, 2021

GENTE ALGUÉM VIU UMA FILEIRA DE LUZES NO CÉU AGORA A POUCO?????? PARECIA UM MONTE DE SATÉLITE, MAS TIPO UNS 100 %u2014 la belle de jour (@highham22) May 19, 2021

Eu tô muito Loka ou acabou de passar várias luzes andando em fileiras no céu %u2014 meio metro (@ThaisAvizu) May 19, 2021

Os pontos luminosos apareceram no céu em Uberaba, em Curitiba e em Ilhéus-BA.



Elas já haviam sido vistas nas cidades mineiras de São Vicente de Minas, Alfenas, São Gonçalo do Sapucaí, Poços de Caldas, Campanha, São José do Alegre, Nepomuceno, Monsenhor Paulo e Monte Santo de Minas, conforme relatos de moradores.





Um internauta brincou com o fato nesta quarta-feira: “Alguém aí viu umas luzes no céu? Ou foi só a minha família que está bêbada?”, perguntou.





“Falem para mim que não fui só eu quem vi esse monte de luzes em linha reta no céu 5 minutos atrás?!?!”, questionou outro.





Não foi a primeira vez que os satélites foram vistos a olho nu. Desde a primeira 'constelação' de 60 satélites, em maio de 2019, há relatos ao redor do mundo sobre o “trem de luzes” no céu.