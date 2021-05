Polícia apreende celulares e faz exame toxicológico em corpo de MC Kevin

Ele sobreviveu à queda, de 18 metros de altura, e chegou a ser socorrido (foto: Instagram/Reprodução)

Civil do Rio de Janeiro segue investigando a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, que morreu na noite do último domingo, 16, após cair da varanda de um quarto no quinto andar de um hotel na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Ele sobreviveu à queda, de 18 metros de altura, e chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul).A polícia apreendeu seis celulares, de Kevin e outras quatro pessoas que estavam com ele no, e vai analisar o conteúdo das conversas, para entender o que houve.Em depoimento prestado na segunda-feira, 17, à 16ª DP, segundo a, a modelo Bianca Dominguez afirmou que conheceu MC Kevin na tarde do domingo, na praia, e foi com ele e um amigo ao hotel onde o músico estava hospedado com a mulher, aDeolane Bezerra, com quem se casara duas semanas antes.Kevin estava hospedado no 13º andar, onde a mulher nesse momento dormia. Ele foi com Bianca e o amigo aode um grupo de amigos, no quinto andar. Ali, segundo ela contou à polícia, Bianca e Kevin mantiveram relações sexuais. Em um intervalo, assustado com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Kevin teria tentado fugir para um quarto no andar de baixo, pela varanda. Foi nessa tentativa que ele acabou caindo, na versão da modelo.A Polícia Civil também realizou exames para saber se Kevin havia consumido bebida alcoólica oulogo antes da morte.