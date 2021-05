Governo apresenta infectologista como secretária de combate à COVID-19

A infectologista Luana Araújo promete um trabalho pautado em 'evidências científicas' (foto: Tony Winston/Ministério da Saúde)

Após mais de um ano do surgimento da, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (12/5), a responsável pelo comando da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à, prometida pelo ministro Marcelo Queiroga desde o início de sua gestão. A nova secretaria ficará sob o comando da infectologistaO anúncio foi feito por Queiroga durante a cerimônia de lançamento da campanha de conscientização sobre medidas preventivas.“O objetivo era centralizar em uma única pasta as ações de enfrentamento à pandemia, desde as questões relativas aos dados epidemiológicos até nos comunicar melhor com a sociedade brasileira”, disse o ministro, ao apresentar ao público a nova secretária do Ministério da Saúde.Luana Araújo é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro () e também epidemiologista formada pela Universidade de, nos Estados Unidos, fonte de referência no enfrentamento à COVID-19.“Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação a pandemia. O objetivo dessa secretaria é coordenar a resposta nacional à COVID-19 em um diálogo permanente com todos os atores que fazem parte do processo”, disse a secretária ao se apresentar.prometeu um trabalho pautado em “evidências científicas”.“Essa é minha vocação natural e fico feliz que ela se alinhe aos objetivos traçados para essa secretaria. Trabalho duro pautado na tecnicidade, nas evidências científicas, buscando sempre soluções eficientes e adaptadas a nossas vulnerabilidades socioeconômicas”, ressaltou.