Presidente da Fundação Palmares diz que maioria da imprensa usa cocaína

Trabalhei quase trinta anos em algumas das maiores redações de São Paulo. Parcela significativa dos jornalistas é usuária de cocaína.

A defesa ferrenha e incondicional que fazem de traficantes pouco ou nada tem a ver com o interesse público. Se é que me entendem... pic.twitter.com/nXeSNQsawm %u2014 Sérgio Camargo (@sergiodireita1) May 10, 2021

A afirmação foi feita no Twitter como uma crítica à cobertura da imprensa à operação policial realizada nessa quinta-feira (6/5) na favela do Jacarezinho , na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com saldo de 28 mortos, incluindo um policial militar, a ação de combate ao tráfico é a mais letal da história do estado.