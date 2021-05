(foto: Reprodução/Twitter)

artista é praticamente da família? Por vezes, rimos e até conversamos com ele, enquanto aparece em um filme, uma série ou uma novela.



Assim é a relação de um fã com seu ídolo. Distanciar-se do sentimento de perda quando estamos diante da morte, inclusive em relação àqueles que nunca vimos pessoalmente, é praticamente impossível. É assim com a perda de Paulo Gustavo, que morreu em decorrência de complicações da covid-19 nesta terça-feira, 4. "Eu gostava tanto dele! Parece que se foi um membro da família. Quando vi na TV, não deu pra conter as lágrimas", declara a auxiliar administrativa Adriana Pelege.





10:11 - 05/05/2021 Paulo Gustavo: o que é embolia gasosa disseminada, identificada em exames do ator luto desfaz toda a fragmentação social do País e torna a dor coletiva. "O Brasil inteiro conhece os muitos Paulos que se foram: a mãezona Dona Hermínia, o malandro Valdomiro, o descontraído Aníbal. Perdemos, além de um sujeito com o qual era fácil de se admirar e se identificar, que era pai, mãe, amante, amado, que abrigava sua família visivelmente pela via do amor, um pedaço de nossas pequenas histórias, do riso que produz intimidade entre o ator e o público e dos compartilhamentos gerados por isso", ressalta. O psicanalista Leonardo Goldberg, doutor em Psicologia pela USP e autor do livro Das Tumbas às Redes Sociais, avalia que essedesfaz toda a fragmentação social do País e torna a dor coletiva. "O Brasil inteiro conhece os muitos Paulos que se foram: a mãezona Dona Hermínia, o malandro Valdomiro, o descontraído Aníbal. Perdemos, além de um sujeito com o qual era fácil de se admirar e se identificar, que era pai, mãe, amante, amado, que abrigava sua família visivelmente pela via do amor, um pedaço de nossas pequenas histórias, do riso que produz intimidade entre o ator e o público e dos compartilhamentos gerados por isso", ressalta.





covid-19, como O fato de muita gente buscar justificativas para a morte diante da, como comorbidades ou idade avançada, parece não fazer sentido. Antes de contrair o vírus, Paulo Gustavo estava sadio, aos 42 anos. "Quando a morte se apresenta através de um desastre e, portanto, a admitimos como um ‘acidente’ de percurso a primeira coisa que a população faz é uma equação que calcula diferenças entre o falecido e nós mesmos: comorbidades, probabilidades, descuidos. Quando um sujeito novo, saudável, produtivo e alegre se vai, isso desmonta toda nossa equação e emite um alerta: há um incontrolável da pandemia que coloca todos em risco e nossa única opção é acolher os alertas da ciência diante disso", considera Leonardo Goldberg.





É esse o sentimento refletido no levantamento da AP Exata, que monitora as oscilações dos sentimentos entre brasileiros no Twitter desde o início do governo Bolsonaro. Mariana Pereira Ceolin, sócia-diretora da empresa de Inteligência em Comunicação Digital, explica que o presidente vinha recuperando apoio nas últimas semanas em razão da aprovação do novo auxílio emergencial. Mas, com a morte de Paulo Gustavo, houve uma queda brusca em sentimentos como confiança em relação ao governo (de 24% na terça para 14% na quarta) e aumento na tristeza (de 33% na terça para 43% na quarta). Segundo Mariana, o sistema de inteligência artificial consegue detectar essas mudanças de humor nos internautas em tempo real.





De acordo com o levantamento, as sucessivas recusas de compra de vacinas foram recordadas nas redes. Internautas repetiram que o governo recusou imunizantes por 11 vezes diferentes e que Paulo Gustavo e outros brasileiros continuam morrendo diariamente de uma doença na qual já existe uma forma de conter o contágio. Hashtags como #ForaBolsonaro e #BolsonaroGenocida tiveram um crescimento expressivo e entraram entre os tópicos mais comentados do Twitter. Menções com ofensas ao presidente também aumentaram , motivados principalmente por posts do influenciador Felipe Neto e do escritor Paulo Coelho, que responsabilizaram diretamente o governo pela morte do ator e de outros brasileiros vítimas da covid-19 por falta de vacinas.





A comoção entre os brasileiros não começou com a morte do ator, e sim no instante em que Paulo Gustavo deu entrada na UTI por causa da covid-19, em março. Ele, intubado, recebeu o auxílio de um pulmão artificial e, a cada boletim médico otimista que era divulgado, a esperança surgia. Não foram poucas as ações nas redes sociais que pediam orações por sua recuperação . O mesmo ocorreu após a morte do artista. "Devido ao distanciamento social, os ritos fúnebres presenciais são evitados, as homenagens e toda escrita para e sobre os mortos pode confortar os vivos através do compartilhamento de lembranças e afetos", explica Leonardo Goldberg.





Para tentar aliviar a dor dos brasileiros, a psicóloga Juliana Guimarães enfatiza que é preciso acolher os sentimentos e dar voz às emoções: "Use as redes de apoio possíveis nesse momento. O luto coletivo também traz uma sensação de pertencimento . Não estamos sozinhos. Pode chorar, sentir raiva, cansaço, tudo o que uma experiência de dor nos traz".





O humorista Fabio Porchat resumiu, em seu post, um pouco do sentimento que acometeu o Brasil com a morte de Paulo Gustavo. "Hoje, a vida perdeu um pouco da graça. O Brasil perde um pedaço precioso seu", escreveu.





