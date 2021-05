Homem surta e morre depois de confronto com policiais

(foto: Pedro Marra/CB/D.A Press) disparos de arma de fogo no começo da tarde deste sábado (1º/5) em um gramado atrás de um shopping, no Distrito Federal. Um jovem de 25 anos morreu após sofrerde arma de fogo no começo da tarde deste sábado (1º/5) em um gramado atrás de um shopping, no Distrito Federal.









Quando os policiais chegaram ao local e o abordaram, ele tentou esfaquear um militar. Em defesa, o policial teria efetuado dois disparos, um no braço e outro na mão.





A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho) está responsável pelo caso. Procurado no local do crime, o delegado-chefe da unidade, Douglas Fernandes, preferiu não se pronunciar no momento.





A PMDF divulgou nota sobre o caso. "Mesmo após o uso de gás de pimenta e um disparo de arma de fogo, sem gravidade, o homem continuou a tentar usar a faca para agredir um dos policiais militares", diz o texto.





"Segundo os pais do homem, ele estava sob surto psicótico há três dias. Toda situação será apurada em inquérito policial militar para elucidação pormenorizada dos fatos."