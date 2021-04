Boticário refaz perfume para mãe se lembrar de filho vítima da COVID-19

Dona Wanda e o filho Alexandre, que morreu de COVID-19 no início de março (foto: Redes sociais/Reprodução)









"É um apelo, volte a fabricar esse perfume, nem que seja uma edição limitada, preciso comprar o perfume pra essa mãe sentir o seu filho amado um pouco mais perto. Fui lá na casa dela com uma missão que partiu o meu coração: levar os pertences do meu cunhado Alexandre Terra, que morreu dia 4 de março de COVID-19, deixando minha irmã viúva e minha sobrinha de 15 anos órfã de pai.”





E continua: “ao chegar à sua casa amarela, florida, cheirosa, vi dona Wanda muito triste. Chorava segurando um vidro de perfume do O Boticário e esse vidro tinha menos que um dedinho de perfume... aquela cena mexeu comigo profundamente, pois é claro que a dor da partida do seu filho havia destroçado dona Wanda, é visível, aquele perfume era o tesouro pra ela. Perguntei a ela e me respondeu quase sem conseguir falar: 'Esse perfume era o favorito do meu filho, eu só usava quando ele vinha me visitar, ele dizia que esse perfume tinha cheiro de mãe'. Ela abraçou o vidro e eu não contive as lágrimas".





Depois do apelo, o fundador da marca, Miguel Krigsner, enviou uma carta para dona Wanda contando que, com o apoio da equipe, algumas unidades do perfume foram produzidas especialmente para ela.



Ele ainda revelou que o perfume Anette foi criado em comemoração ao nascimento da filha dele.

Carta do fundador da marca, Miguel Krigsner, para dona Wanda (foto: Reprodução/redes sociais )





Surpresa de aniversário

Dona Wanda completou 78 anos no domingo (25/4) e, no dia do aniversário, recebeu a notícia de presente. Karyne disse que não contou à mulher, pois queria que ela soubesse quando o perfume chegasse, mas não deu tempo.





O Boticário enviou não só o perfume – a caixa da embalagem e até a etiqueta do código de barras foram personalizados para dona Wanda.



Ela contou ao portal G1 que quando soube que iria ganhar o perfume que a fazia lembrar do filho, entendeu isso como um sinal: “O que recebi foi um carinho para a minha alma. Mesmo que aparentemente estejamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos, sempre haverá alguém para nos ajudar, nos levantar, nos acolher. Isso é a lição que eu tiro e que gostaria de passar para todo mundo”.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





