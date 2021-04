Vídeo: mulher é atropelada por namorado ao tentar impedir que ele vá embora

(foto: Reprodução) fortes foi gravado por testemunhas. Atenção, imagens fortes. Uma mulher de 34 anos foi atropelada, na noite desta quarta-feira (21/4), em Ceilândia, no Distrito Federal, por um homem, após uma briga. Um vídeo com imagensfoi gravado por testemunhas.







As imagens mostram a mulher, identificada como Paula pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), agarrada no capô do carro do homem, um Honda Civic. Em uma filmagem anterior, os dois aparecem discutindo e ele a arranca de dentro do veículo com força, puxando pelos braços.