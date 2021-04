Apresentadora de TV se desculpa por fake news de plano para matar Bolsonaro

Leda Nagle divulgou fake news em uma transmissão ao vivo (foto: Reprodução/Instagram)

A jornalista Leda Nagle pediu desculpas, nesta segunda-feira (19/04), por reproduzir, em uma transmissão ao vivo, fake news sobre um possível plano do ex-presidente Lula para matar Jair Bolsonaro. O vídeo da jornalista se espalhou e se tornou o assunto mais comentado do Twitter.

Em nota, Leda lamentou o ocorrido e informou que não houve tempo para verificar se a mensagem era verdadeira ou não.

Veja:





A confusão começou no último sábado (17/04), em uma live para um grupo privado, na qual a jornalista leu uma denúncia atribuída ao diretor-geral da Polícia Federal, delegado Paulo Maiurino, que tratava do plano para assassinar Bolsonaro. Leda se baseou em um perfil falso do delegado, que já foi denunciado pela própria Polícia Federal.





"Partiu daqui em conjunto com Lula e outros a ideia de matar Bolsonaro, por enquanto não posso dizer muito, mas vocês saberão. Nos próximos dias, saberão de muita coisa", disse Leda durante a transmissão.

“Acreditem ou não, mas o STF quer acabar com o presidente. Porém, eles não irão conseguir por um motivo bem forte, mais da metade das cadeiras dos urubus de capa preta receberam propina e antes que caia meu perfil novamente vou dizer para vocês, a ideia de matar Bolsonaro”, leu a jornalista.

Veja o vídeo:

Apresentadora de TV se desculpa por fake news de plano para matar Bolsonarohttps://t.co/g1Cr2E2kAz pic.twitter.com/UxVOtu1PV2 — Estado de Minas (@em_com) April 19, 2021