Após ofender motoboy, homem é filmado em novo episódio racista em SP

Mateus Abreu - que ofendeu o motoboy Matheus Pires em 31 de agosto do ano passado - voltou a fazer declaraçõesna última sexta-feira (9/4). Em novembro de 2020, ele foi indiciado peloporNa gravação, ele disparacontra os donos do estabelecimento: “Émesmo”.“Eu sou. Chama a polícia para ver se eu tenho medo”, disse Couto, em vídeo gravado que mostra o momento das ofensas.“Chama a polícia aí, traz a Federal, seufilho da p*. Vou te humilhar na frente da sua mulher, seu lixo, ladrãozinho”, continuou.De acordo com a revista "IstoÉ", o homem chegou a voltar para casa, onde foi abordado pela Guarda Municipal e por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Segundo a família, ele sofre de esquizofrenia e hoje, morando sozinho em Barão Geraldo, não está tomando os medicamentos adequadamente.O caso do ano passado ocorreu em Valinhos, no interior de São Paulo, e repercutiu nas redes sociais pelo cunho racista que o cliente usou com o entregador.A discussão foi filmada e, no vídeo, o homem branco, de camiseta azul, identificado como Mateus Abreu Almeida Prado Coutoque, disparou ofensas racistas e classistas ao motoboy. “Você tem inveja disso aqui, você tem inveja dessas famílias, você tem inveja disso aqui [da cor]”, disse.O entregador, Matheus Pires, manteve a calma e rebateu os ataques. “Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você tem isso por quê? Seu pai te deu?”, questionou.