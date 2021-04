Apostador de Betim ganha R$ 118 mil na Lotomania

Confira as dezenas sorteadas (foto: Caixa/Reprodução) Betim, na Grande BH, vai receber R$ 118 mil da Lotomania. De acordo com a Caixa, ele não acertou nenhum número do concurso 2168, sorteado na noite desta sexta-feira (09/04). Um apostador de, na Grande BH, vai receber R$ 118 mil da Lotomania. De acordo com a, ele não acertou nenhum número do concurso 2168,na noite desta sexta-feira (09/04).

As dezenas foram: 04 - 07 - 09 - 11 - 26 - 32 - 34 - 37 – 49 - 59 - 66 - 68 - 73 - 76 - 79 - 83 - 88 - 92 - 96 - 99.

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta, os concursos 2202 da Lotofácil, 5536 da Quina e o 2168 da Lotomania. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 3.500.000,00





01 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25





Quina no valor de R$ 4.600.000,00





01 - 04 - 07 - 13 - 78





Lotomania no valor de R$ 700.000,00





