Fiocruz entregará na sexta, 2, mais 1,3 milhão de doses de vacina contra covid-19

A Fiocruz entregará nesta sexta-feira, 2, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), mais 1,3 milhão de doses de vacinas Oxford-AstraZeneca contra a covid-19.



Até o fim de março, a instituição já tinha produzido e entregado ao Ministério da Saúde outros 2,8 milhões de imunizantes. Com a nova remessa, a produção do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da fundação terá chegado a 4,1 milhões.



As entregas das vacinas serão semanais. Dependerão da logística de distribuição do Ministério da Saúde e de protocolos de controle de qualidade.



A Fiocruz trabalha para chegar produzir 1 milhão de doses por dia.



Ainda nesta semana, a Fiocruz receberá mais um lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A matéria-prima importada é suficiente para a produção de mais 5,5 milhões de doses da vacina.