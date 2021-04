Anvisa impõe autorização para exportação de remédios do 'kit intubação'

Medicamentos do chamado 'kit intubação' só podem ser exportados após autorização prévia da Anvisa (foto: Pixabay)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () determinou que medicamentos do chamadosó poderão ser exportados depois deconcedida pela diretoria colegiada da agência. A exigência é temporária e "cessará automaticamente" a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura no País aem saúde pública decorrente da pandemia de

Esses medicamentos são usados parapacientes de COVID-19 em estado grave. Vários Estados do Brasil relatam escassez dos produtos e vêm pedindo ajuda federal para repor os estoques e garantir os atendimentos.A resolução da Anvisa está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (31/3). A obrigatoriedade do aval da Anvisa já alcançavamedicinal econtra COVID-19 desde o início de março. Desde o ano passado, o chamado 'kit covid', que inclui cloroquina e ivermectina, por exemplo, e que embora não apresente eficácia contra a doença, consta da relação que precisa de aval preliminar da agência.O texto atualizado diz: "A exportação de oxigênio medicinal (O2), vacinas contra a COVID-19, nitazoxanida, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, fentanil, midazolam, etossuximida, propofol, pancurônio, vancurônio, rocurônio, succinilcolina, ivermectina, heparina sódica suína, heparina sódica bovina, enoxaparina sódica, rivaroxabana, edoxabana, apixabana, dabigratana, varfarina e fondaparinux na forma de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou produto acabado necessitarão, temporariamente, de autorização prévia da Anvisa".