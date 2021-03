Doria: 'Butanvac é 100% nacional, desenvolvida e produzida pelo Butantan'

(foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL )

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na manhã desta sexta-feira (26/03) a nova produzida pelo Instituto Butantan contra a COVID-19. Batizada de Butanvac, ofoi totalmente desenvolvido no Brasil. Segundo Doria, a vacina é 100% nacional e integralmente desenvolvida e produzida pelo Butantan. O imunizante terá o pedido para fase de testes clínicos protocolado nesta tarde junto à Agência Nacional de Vigilância (Anvisa). Segundo o governador, osdos testes pré-clínicos se mostraram "extremamente promissores" e, caso haja a liberação da reguladora, os testes clínicos poderão começar a partir de abril.De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, a produção do imunizanteda importação de insumos e passa por processo similar à da vacina contra acomum, pela inoculação do vírus em ovos. Segundo afirmou, os testes em animais mostraram que a vacina demonstrou ser mais imunogênica, ou seja, desenvolveu resposta imune em organismos animais maior que em comparação a outras concorrentes no mercado.Conforme afirmou, o instituto planeja produzir 40 milhões de vacinas a partir de maio, assim que for encerrada ade imunização contra a gripe, uma vez que a capacidade de produção do Instituto é de 100 milhões ao ano.De acordo com Covas, o Butantan será o principal produtor das vacinas em consórcioque conta com a participação da Tailândia e Vietnã. Segundo o diretor do instituto, pelo baixo custo de produção, o interesse é fornecer a vacina para países de baixa e média renda a fim de diminuir a contaminação global.