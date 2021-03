COVID-19: entidade alerta Anvisa sobre baixa nos estoques de medicamentos

Alguns medicamentos essenciais para o tratamento da COVID-19 têm reserva de apenas cinco dias (foto: Pixabay)

Em reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (), nesta quinta-feira (18/3), a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), junto com outras entidades do setor, relatou a falta de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes com COVID-19 no Brasil, como os sedativos necessários para intubação.





A entidade fez uma pesquisa entre seus associados – um recorte com 40 participantes– que indicou baixa dos estoques. Alguns medicamentos têm reserva de apenas cinco dias, em média, como é o caso do propofol e cisatracurio.





A pesquisa também indica medicamentos que estão em falta no mercado, como sedativos. Para ver a lista completa, clique aqui





A Anvisa se comprometeu a facilitar processos como medida emergencial, além de revisar Resoluções da Diretoria Colegiada quanto à importação e prova negativa do desabastecimento.





A Anahp afirma que está trabalhando para ajudar a encontrar alternativas para o desabastecimento do mercado, em parceria com demais entidades e órgãos competentes. No entanto, a associação reforça a necessidade da população seguir as regras de isolamento social, que são fundamentais neste momento crítico da pandemia.



Prefeitos alertam para o problema e pedem ação do governo federal









"O aumento sem precedentes no número de contaminados com o novo coronavírus e da demanda por atendimento hospitalar aponta para um cenário potencialmente ainda mais trágico já nos próximos dias: a falta de oxigênio e de medicamentos para sedação de paciente intubados", alerta o documento.

