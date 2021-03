Brasil registra 2.724 mortes por COVID-19 em 24h, total chega a 287.499

Nas últimas 24 horas foram registradas 2.724 mortes por COVID-19 no país (foto: MAURICIO ALMEIDA/AM PRESS & IMAGES/ESTADAO CONTEUDO)

registrou 2.724 novasem decorrência da COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira (18/3), pelo Ministério da Saúde. Os números não incluem as ocorrências no Rio Grande do Norte, que não atualizou os dados em razão de problemas técnicos. Com isso, o total de óbitos no País em razão do novojá chega a 287.499.