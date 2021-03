CompreDelas: campanha incentiva a compra de trabalhos femininos

Movimento incentiva o trabalho de mulheres que empreendem (foto: Reprodução)

Nas últimas décadas, as mulheres estão conquistando um espaço maior no mercado de trabalho. Porém, muitas vezes, não recebem o mesmo salário e reconhecimento que um homem ou não ocupam posições de liderança dentro de empresas. Ainda que em minoria, há mulheres que estão no topo dos negócios e provam que essa situação pode mudar!

igualdade racial e de gênero. Como uma forma de aumentar a valorização do empreendedorismo feminino, o movimento #CompreDelas lançou, nesta segunda-feira (15/3), um projeto que reúne oito artistas para discutir sobre temas como

Em um formato de lambe-lambes - uma técnica artistística de rua que usa cartazes para se comunicar - as ilustradoras foram convidadas a criar, com total independência, artes de empoderamento feminino no “Mês das Mulheres”. O principal intuito das artes é incentivar a compra de produto feitos por mulheres e o crescimento de mulheres na economia.





As artes passam a mensagem de empoderamento feminino (foto: Reprodução)



O projeto conta com artistas da Argentina, Brasil e México para transmitir uma ideia empoderamento feminino: Ana Flavia (@ O projeto conta com artistas dapara transmitir uma ideia empoderamento feminino: Ana Flavia (@ affnana ), Camila Rosa ( @camixvx ), Renata Dorea ( @renatadore ), SIL ( @ilustrasil ) e Thais Aguilera ( @porthaisaguilera ) no Brasil; Cely Húus ( @celyhuus ) no México; e Eugenia Mello ( @eumiel ) e Pepita Sandwich ( @pepitasandwich ) na Argentina.

Facebook para mulheres que empreendem. Assim, as artes ficam disponíveis página do movimento #CompreDelas, e podem ser baixadas em alta qualidade para posters e também no formato para redes sociais, stickers, gifs e filtros. A campanha faz parte do Ela Faz História , que é um programa oficial dopara mulheres que empreendem. Assim, as artes ficam disponíveis página do movimento, e podem ser baixadas em alta qualidade para posters e também no formato para redes sociais, stickers, gifs e filtros.

O #CompreDelas é uma campanha que procura apoiar “negócios liderados por mulheres e defende que quem colabora com o sucesso dos negócios femininos gera renda para elas e suas famílias, e incentiva o maior poder de decisão no âmbito social e econômico, mais diversidade e mais possibilidades de desenvolvimento para toda a comunidade”.

Conheça as ilustradoras brasileiras:

O #CompreDelas convidou oito ilustradoras brasileiras para criar as artes; conheça:



Renata Dorea

Formada em Artes e Design na Universidade Federal de Juiz de Fora, Renata é uma ativista multidisciplinar afro-indígena e usa da sua arte para transmitir a sua mensagem. As obras focam em gerar protagonismo para mulheres negras a partir de imagens que “valorizam as memórias coletivas da população afro-diaspórica”.

Camila Rosa



De Joinville (SC), para o mundo: Camila coloca, em sua arte, questões sociais e temáticas que considera importantes. De uma perspectiva alternativa, a artista te mostra fatos comuns de uma forma diferente, seja em street art ou em grande escala.

Ana Flávia



Representante de duas minorias sociais, mulheres e lésbicas, Ana é artista desde que se entende por gente. E a sua existência está ligada a sua arte, que sempre transmite mensagens importantes.

Silvelena Gomes



Tatuagem, colagens digitais, ilustrações, telas pitura, papéis: tudo é espaço para Silvelena fazer arte e representar o corpo preto. Nascida em Fortaleza, ela desenvolveu várias técnicas para transmitir a sua mensgaem.

Thais Aguilera

Do design gráfico ao universo da colagem e da dança contemporânea: os conhecimentos de Thaís são extensos mas se consolidam em uma paixão. Sua arte foca em representar as formas em conexão com o movimento.