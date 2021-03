Gerente-geral: Anvisa 'está aberta para discussão' sobre vacina Sputnik V

(foto: Divulgação/Anvisa)

O gerente-geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes, afirmou nesta sexta-feira (12/03) que, apesar de o órgão regulador não ter recebidoàs exigências sobre a vacina Sputnik V, a Agência segue aberta para discussão com a empresa responsável, a União Química, para a avaliação de uso doNa quinta-feira (11/03), o governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil na temática vacina, anunciou que nesta sexta-feira deverá ser fechado acordo para a compra de 39 milhões de doses deste imunizante. A decisão foi tomada após reunião dos governadores do Nordeste com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e definiu que os imunizantes serãoao Plano Nacional de Imunização.Segundo Mendes, as informações exigidas para o usoda vacina russa ainda não foram respondidas. De acordo com o gerente da Anvisa, a reguladora e a União Química estão conversando para que haja a divulgação dos requisitos exigidos. "A expectativa é que os próximos passos sejam tomados pela empresa", afirmou.De acordo com Mendes, a Anvisa não recebeu, até o momento, nenhum pedido de importação, uso emergencial ou registro da vacina da Moderna. Em sua, a aprovação do imunizante não seria um problema, visto que outros países que compartilham as mesmas especificidades da Agência o aprovaram.A vacina da Johnson&Johnson não teve enviado pedido de uso emergencial ou registro para o Brasil, afirmou Mendes. Em 18 de janeiro, o Diário Oficial da União publicou um certificado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com selo de boas práticas nada Janssen.A vacina indiana ainda nãoum pedido formal de uso emergencial nem registro. Segundo o gerente da Anvisa, há interesse do laboratório Bharat Biotech em desenvolver estudo clínico em parceria com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo.Mendes também destacou estudos para ade vacinas contra a covid-19 que são desenvolvidos por institutos de pesquisa brasileiros como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).