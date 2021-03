PF deflagra Operação Shalom, contra pastor que 'clamou por novo holocausto'

(foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (12/03), a Operação Shalom, para combater a prática do crime decontra judeus. Agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O principal alvo daé pastor Tupirani da Hora Lores, da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo.De acordo com a PF, ele já havia sidopela prática e incitação à discriminação religiosa e agora pode responder pela "pela prática, induzimento ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, quando cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza".Em nota, a corporação destacou que astiveram início em razão de vídeos publicados na internet, "nos quais o suspeito, além de alimentar o ódio e a intolerância racial, clamou por um novo holocausto, gerando repercussão internacional".O nome da operação, "Shalom", foi escolhido por "fazer alusão à paz", diz a Polícia Federal. Os materiais colhidos nas diligências serão encaminhados paraA reportagem busca contato com o pastor Tupirani da Hora Lores. O espaço está aberto para