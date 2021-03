Doria: Não estamos fazendo lockdown em SP; é a última das últimas medidas

(foto: GovSP)

O governador de São Paulo,(PSDB), ressaltou que, apesar das medidas mais restritivas anunciadas nesta quinta-feira (11/3) para frear o novo coronavírus , "não está sendo feito o 'lockdown'" no Estado."Esta é a última das medidas", reforçou o governador.Conforme o anúncio, não haverá redução do transporte público no estado, de ônibus e trilhos, bem como, como as farmácias ou supermercados, não sofrerão restrição de funcionamento."Não terão restrição nos horários de funcionamento nos supermercados, mercados, minimercados, poderão operar nos seus horários normais, inclusive 24 horas. A restrição é no toque de recolher das pessoas", disse o governador durante entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes. "Isso é restrição, não é proibição. Repito, não é 'lockdown'", completou.