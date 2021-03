Idoso de 71 anos é agredido com golpes de foice pelo filho no DF

ocorreu na tarde desta quarta-feira (10/3), em Brasília. Segundo informações preliminares da corporação, o pai havia recusado a dar uma rede de pesca ao filho, motivo que teria culminado as agressões.



LEIA MAIS 06:31 - 11/03/2021 Haitianos deixam Brasil em direção aos EUA atraídos por fake news de fronteira aberta por Biden

22:56 - 10/03/2021 Seis apostadores mineiros acertam cinco pontos da Mega-Sena

22:30 - 10/03/2021 Passageira morre e 34 ficam feridos em acidente com ônibus no Rio encontrado pela PMDF. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 28 anos acusado de agredir o pai, de 71 anos, com golpes de foice. O crimena tarde desta quarta-feira (10/3), em Brasília. Segundo informações preliminares da corporação, o pai havia recusado a dar uma rede de pesca ao filho, motivo que teria culminado as agressões.Com a negativa, o rapaz pegou uma foice e atingiu o braço do idoso. O homem fugiu em seguida para um matagal, a poucos metros do local da agressão, mas foipela PMDF.





De acordo com os militares, o suspeito estava com uma garrafa quebrada na mão e, ao avistar os policiais, começou a se autolesionar no pescoço. De imediato, os PMs negociaram com o rapaz para evitar que o mesmo tirasse a própria vida. Após imobilizá-lo, o Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.





O aposentado também foi socorrido pelos bombeiros e, depois do atendimento médico, procurou a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para registrar boletim de ocorrência. O filho responderá por lesão corporal, injúria e agressão.