COVID-19: Número de vacinados chega a 9 milhões no Brasil

Brasil tem mais de 9 milhões de pessoas vacinadas contra a COVID-19 (foto: Pixabay)

A quantidade de pessoascontra anochegou nesta quarta-feira (10/3), a 9.013.639, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representada população brasileira. Nas últimas 24 horas,pessoas receberam a primeira dose do imunizante.



Entre os 9 milhões de vacinados, 3.166.189 receberam a segunda dose da vacina. O número representa 1,5% da população. Nas últimas 24 horas, 191.977 pessoas receberam essa dose de reforço necessária para completar a imunização. Vinte e cinco estados forneceram dados sobre vacinação nesta quarta-feira.



Em São Paulo, 2,6 milhões de pessoas receberam ao menos a primeira dose. É o estado com mais vacinados em números absolutos, seguido por Minas Gerais (730 mil) e Rio de Janeiro (697 mil). Proporcionalmente, o Amazonas tem a população mais vacinada do país. Lá, 7,57% dos habitantes receberam a vacina.



Veja dados de vacinação por Estado



UF



Número de vacinados



Proporção de vacinados em relação ao total da população do Estado



TOTAL



9.013.639



4,26%



AM



318.535



7,57%



SP



2.614.295



5,65%



DF



159.477



5,22%



RS



565.284



4,95%



MS



137.127



4,88%



PE



402.826



4,19%



CE



382.323



4,16%



RJ



697.060



4,01%



BA



593.330



3,97%



RR



24.766



3,92%



PB



157.102



3,89%



ES



156.199



3,84%



PR



438.661



3,81%



GO



270.147



3,80%



SC



267.902



3,69%



RN



127.582



3,61%



SE



83.822



3,61%



AP



29.821



3,46%



MG



730.709



3,43%



TO



52.984



3,33%



AC



27.711



3,10%



PI



99.034



3,02%



MA



205.604



2,89%



RO



51.585



2,87%



MT



99.457



2,82%



AL



91.174



2,72%



PA



229.122



2,64%