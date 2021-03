Washington Post: COVID-19 no Brasil é ameaça além das fronteiras

Ocupação de leitos é de, pelo menos, 80% na maioria dos estados brasileiros (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O surto deque assombra o Brasil com as mais diversas variantes é uma preocupação para todo o mundo, não apenas para as fronteiras brasileiras. A variante encontrada em, chamada de P.1, já está presente em mais de 20 países, inclusive nos Estados Unidos.