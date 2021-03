Maternidade em Maceió isola UTI neonatal após surto de COVID-19 em 14 bebês

Hospital informou que disponibilizou seis leitos para recém-nascidos em outra unidade (foto: Divulgação/Maternidade Escola Santa Mônica) surto de COVID-19 em pelo menos 14 bebês internados na unidade de saúde. O hospital informou, nesta terça-feira, que além de 14 pacientes com teste positivo, outros dois se enquadravam em casos suspeitos, mas foram descartados após novos exames. A Maternidade Escola Santa Mônica, em Maceió, Alagoas, isolou a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) desde essa segunda-feira, apósna unidade de saúde. O hospital informou, nesta terça-feira, que além de 14 pacientes com teste positivo, outros dois se enquadravam em casos suspeitos, mas foram descartados após novos exames.





Em nota, a maternidade disse que "alguns bebês vieram de outro município já infectados, outros são filhos de mães positivas para a COVID-19 e outros foram infectados na maternidade". O estado de saúde dos recém-nascidos não foi informado.









De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), nessa segunda-feira (8/3) foram contabilizados mais 15 óbitos em 24 horas, com 541 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, o estado tem um total de 3.102 óbitos e 136.107 casos do novo coronavírus, dos quais 3.028 estão em isolamento domiciliar. Outros 129.328 pacientes já finalizaram o período de isolamento e não apresentam mais sintomas, sendo considerados recuperados da doença. Há, ainda, 12.865 casos em investigação.





Confira a nota do hospital





A Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) informa que a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) encontra-se isolada para pacientes com Covid-19. Ao todo, encontram-se na UTIN, neste momento, 16 bebês, dos quais 14 são positivos e 02 são suspeitos (estão aguardando novos testes).



De acordo com o Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS), alguns bebês vieram de outro município já infectados, outros são filhos de mães positivas para a Covid-19 e outros foram infectados na maternidade.



Desse modo, todas as admissões externas estão temporariamente suspensas na UTIN. Entretanto, foram disponibilizados 06 leitos para uso da UTIN, na Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco) para recém-nascidos de mães internas na MESM não suspeitos e não confirmados para a Covid-19.