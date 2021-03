Resultado: Quina 5507, Lotofácil 2173 e Lotomania 2158 são sorteadas

A Quina sorteou o maior prêmio com o valor de R$ 2,4 milhões (foto: Reprodução/CAIXA)







A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (5/3), os concursos 5507 da Quina, 2173 da Lotofácil e 2158 da Lotomania. O valor dos três prêmios chega a mais de R$ 4 milhões. Os sorteios foram realizados no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas:

Quina no valor de R$2.400.000,00





11 - 13 - 24 - 54 - 71





Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00





01 - 02 - 03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Lotomania no valor de R$ 800.000,00





00 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 21 - 22 - 26 - 27 - 38 - 44 - 45 - 61 - 68 - 73 - 83 - 91 - 96 - 99





Mega-Sena está acumulada





O concurso 2350 da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões neste sábado (6/3). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).





As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.





Por se tratar de concurso com final zero, o prêmio recebe o adicional de acumulações dos cinco sorteios anteriores, conforme regra da modalidade. Para saber mais sobre os concursos de final 0 e 5, acesse o site da Caixa.





Caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, por exemplo, ele receberá R$ 25,5 mil de rendimento no primeiro mês. Já se preferir investir em automóveis, o valor seria suficiente para comprar 42 carros esportivos de luxo no valor de R$ 520 mil cada.





