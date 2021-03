Confira o resultado da Mega-Sena 2349 e de outras duas loterias

A Lotofácil sorteou prêmio de R$ 7 milhões nesta quarta-feira (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (3/3), a Caixa Econômica Federalo concurso 2349 da Mega-Sena, 2171 da Lotofácil e o 5505 da Quina, em um total deem prêmios. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas: