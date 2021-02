Homem recebe R$ 1 milhão em notas falsas em negociação de pedras preciosas

Lote de pedras preciosas vendido aos golpistas continha diamantes e esmeraldas (foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Divulgação )

Diamantes e esmeraldas

Três homens foram presos em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (17/2), suspeitos de aplicarem umcontra um empresário em Várzea Grande, Região Metropolitana de, no Mato Grosso. Ospagaram mais de R$ 1 milhão em notas falsas nasda vítima e foram presos na cidade de Jataí, em Goiás.O dono da empresa de lapidação contou aos policiais que combinou a venda de dois lotes de pedras preciosas, diamantes e esmeraldas, com um homem.A negociação ocorreu no Aeroporto Marechal Rondon, no início da tarde dessa terça-feira (16/2). Logo que realizou a entrega das pedras para o suspeito, já dentro do seu veículo, a vítima percebeu que todas asdo pagamento eramAs réplicas foram entregues à Polícia Federal.Pelo circuito de segurança do aeroporto foi percebido que o suspeito entrou em um veículo preto, que já o aguardava próximo ao saguão com um motorista, que saiu em alta velocidade.O carro dos criminosos foi identificado durante patrulhamento da rodovia próxima a Jataí. Na vistoria foi encontrado um pacote com 232 pedras dee 95 gramas de pedra de esmeralda embalada em plástico transparente.O trio que estava no carro foi entregue à Delegacia da Polícia Federal.Os três homens têm antecedentes criminais, sendo alguns deles pelo mesmo crime que estavam sendo presos.No histórico havia passagens por, lesão corporal, moeda falsa, estelionato, injúria e ameaça.