Anvisa recebe pedido de laboratório para testes da vacina Covaxin no Brasil

Ministério da Saúde informou que está em fase final de negociações para aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, nesta sexta-feira (5/2), o pedido da Precisa Farmacêutica para o início dos testes clínicos da fase 3 da vacina indiana Covaxin. O laboratório brasileiro é parceiro da Bharat Biotech, responsável pelo imunizante na Índia. recebeu, nesta sexta-feira (5/2), o pedido da Precisa Farmacêutica para o início dos testes clínicos da fase 3 da vacina indiana. O laboratório brasileiro é parceiro da, responsável pelo imunizante na Índia.









“A pesquisa clínica é a etapa de testes com seres humanos. A autorização da Anvisa é obrigatória para pesquisa no Brasil de qualquer medicamento ou vacina que tenha como foco o futuro registro no país”, disse, em nota, a Anvisa.





Ainda segundo a Anvisa, uma reunião foi realizada com o laboratório, na primeira semana de janeiro deste ano, para orientar e trocar informações sobre a formatação do estudo. As informações sobre o número de voluntários e os locais em que a vacina Covaxin poderá ser testada estão nos documentos apresentados para o órgão e ainda precisam ser analisadas pelos técnicos da instituição.





Também nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que está em fase final de negociações para aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin. Segundo a pasta, que não informou os valores envolvidos na compra, o contrato será analisado pela área jurídica.