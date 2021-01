Polícia investiga homem que divulgou vídeo íntimo de sua ex

(foto: Divulgação/PCDF) investigado por ter divulgado um vídeo íntimo da ex-companheira em uma rede social. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por intermédio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28/01), a operação Exposed e cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem de 23 anospor ter divulgado um vídeo íntimo da ex-companheira em uma rede social.









Durante a operação, os policiais apreenderam o celular do autor. A exposição de fotos íntimas na internet sem o consentimento da vítima é crime, previsto no artigo 218-C do Código penal, o qual tipifica a conduta de divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática - sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia e prevê a pena de reclusão, de 1 a 5 anos.