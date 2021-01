Vacinas da Oxford/Astrazeneca já estão a caminho de Manaus

Vacinas chegarão em Manaus na noite deste sábado (23/1) (foto: Reprodução)

Já está a caminho de Manaus, que passa por um colapso de saúde por conta da pandemia de COVID-19, a primeira leva de vacinas de imunização da doença. Ao todo, 2 milhões de doses devem deixar a sede do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, na cidade do Rio, neste sábado. O volume será distribuído nos estados.

As doses importadas do Instituto Serum, na Índia, foram encaminhadas para distribuição nos estados, como parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Essa é a primeira leva entregue ao Brasil da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca.



Elas chegaram de São Paulo, à base aérea Galeão, no Rio, na noite de sexta-feira (22/1). A previsão era que chegassem ao Brasil no dia 17, mas a Índia não liberou a carga naquela ocasião.



No início da madrugada, as vacinas passaram por conferência e avaliação de temperatura em Bio-Manguinhos, para que fosse verificado se estavam em perfeitas condições após a viagem. Pela manhã, foi iniciado o processo de etiquetagem de 4 mil caixas. Cada caixa contém 50 frascos e 500 doses da vacina.