1ª dose da vacina no Rio será aplicada nesta 2ª, diante do Cristo Redentor

(foto: Reprodução)

A primeira dose da vacina será aplicada hoje às 17hs no Cristo Redentor! @claudiocastroRJ @cristoredentor #VemVacina %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 18, 2021

Será diante do Cristo Redentor que o Rio de Janeiro dará a largada para a vacinação contra o coronavírus. A primeira dose da vacina será aplicada em ato simbólico marcado para às 17h desta segunda-feira (18/01), diante do maissímbolo da cidade.O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), que participará do evento ao lado do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC). Os detalhes sobre como será feita ade imunização na cidade serão explicados no início da tarde.Na noite de domingo, horas após a liberação do usodas vacinas CoronaVac e Oxford/Astrazeneca por parte da Anvisa, o governo do Estado chegou a anunciar que a vacinação no Rio de Janeiro começaria na quarta-feira, 20, como previra inicialmente o Ministério da Saúde. Hoje o ministro Eduardo Pazuello declarou que a vacinação em todo o País poderia ser feita já a partir das 17h, o que fez o Rio antecipar o ato