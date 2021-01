STF: governo Bolsonaro diz que soube do problema em Manaus em 8 de janeiro

(foto: AFP / MICHAEL DANTAS) esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus' em 8 de janeiro, ou seja, O Estado de S; Paulo. O Ministério da Saúde, que tem como titular o general Eduardo Pazuello, ficou sabendo da 'crítica situação dode estoque de oxigênio em Manaus' em 8 de janeiro, ou seja, seis dias antes do produto acabar em vários hospitais da cidade , o que causou a morte de vários pacientes por asfixia. Foi o que informou ao Supremo Tribunal Federal a Advocacia-Geral da União, na noite deste domingo (17/01), segundo o jornal









disponibilizasse o oxigênio. além de outros insumos necessários ao Ele determinou, no dia 15, que o governo federalo oxigênio. além de outros insumos necessários ao atendimento de pacientes internados em Manaus . O ministro ainda ordenou que o governo apresentasse um plano com estratégias de enfrentamento da situação de emergência no Amazonas.





Conforme a AGU, a informação sobre o baixo estoque de oxigênio em Manaus foi o motivo da alteração na visita secretariado do Ministério da Saúde à capital amazonense. A delegação contou com a participação do ministro Eduardo Pazuello.





Como mostrou o Estadão, o ministro mostrou na segunda-feira (11/01), que sabia da crise do oxigênio na cidade, citando um caso próximo, mas minimizando o colapso. No mesmo discurso, defendeu o 'tratamento precoce', com uso de cloroquina, que já foi provado pela ciência que não sem eficácia.





O órgão apontou que a visita do Ministério da Saúde na semana passada 'envolveu a inspeção das localidades de armazenamento e manejo de oxigênio hospitalar' e apresentou uma tabela sobre envios do insumo à Manaus, que teriam começado no dia 12.